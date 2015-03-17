Сбер и Правительство Ленобласти запустили специальный продукт для школьников региона

"Классная карта" стала частью масштабного проекта "ЕКП Ленинградская", и это полноценная детская банковская карта, с помощью которой можно не только совершать операции в торгово-сервисных точках, но и оплачивать питание в школах по лицевому счёту.

После интеграции с оператором оборудования турникетов "Классная карта" станет еще и пропуском в учебное заведение. Завершение процесса запланировано до конца 2025 года.

"Классная карта" также облегчает жизнь и родителям. Лицевой счёт для оплаты питания привязан к детской банковской карте, и родители могут с легкостью пополнять счета через любые каналы обслуживания Сбера. Кроме того, всегда есть возможность контролировать расходы ребёнка и устанавливать ограничения на покупку некоторых продуктов и целых категорий в личном кабинете на портале "Питание.дети".

А если на лицевом счёте ребёнка будет недостаточно средств, списание автоматически осуществится с детской банковской карты. Родитель также может настроить ограничения на снятие наличных и переводы по карте в мобильном приложении банка. Полное внедрение системы запланировано до 1 сентября 2025 года, в режиме пилотного проекта до конца 2024 года "Классной картой" смогут воспользоваться учащиеся 51 школы Ленинградской области.