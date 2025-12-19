Сбер выдал двухмиллионную Единую карту петербуржца

Владельцем карты стал пожарный Денис Козлов.

Клиенту Сбербанка торжественно вручили двухмиллионную Единую карту петербуржца. Владельцем карты стал пожарный Денис Козлов, который подал заявку на оформление ЕКП в отделении банка в Санкт-Петербурге.

Правительство Санкт-Петербурга создало продукт, который действительно улучшает жизнь людей: помогает экономить и получать дополнительные бонусы и привилегии. ЕКП пользуется заслуженной популярностью. И выдача двухмиллионной Единой карты петербуржца — этому яркий пример. Мы гордимся возможностью внести вклад в реализацию этого важного проекта и признательны правительству за оказанное доверие. Я убеждён, ЕКП будет продолжать развиваться, радуя новыми возможностями. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Достижение уровня в два миллиона человек говорит о правильном векторе развития проекта. Все городские инициативы сосредоточены на создании наилучших условий для жителей города. На протяжении уже шести лет ЕКП ежедневно сопровождает петербуржцев, делая их повседневную жизнь более комфортной. Сейчас каждый третий пользуется Единой картой петербуржца. В рамках одного из ключевых приоритетов развития города – "Забота о людях серебряного возраста" – в сентябре 2024 года были выпущены специальные "серебряные" карты на основе ЕКП. С марта прошлого года горожане старшего поколения могут размещать на них электронный сертификат на покупку билетов в музеи. Этой мерой поддержки воспользовались уже 136 тысяч человек. Оформлено более 210 тысяч "серебряных" карт. Продолжим и дальше расширять возможности ЕКП для удобства петербуржцев всех возрастов. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Я был приятно удивлён, когда узнал, что стал двухмиллионным пользователем Единой карты петербуржца. Это здорово! ЕКП предлагает интересные возможности. Мы с семьёй много времени проводим вместе: парки посещаем, разные развлечения. Планирую активно пользоваться картой. И жене теперь откроем такую карту, и ребёнку ЕКПшку Сбербанка оформим. Денис Козлов, обладатель двухмиллионной Единой карты петербуржца

Всего со старта проекта (6 мая 2019 года) общее число пользователей Единой карты петербуржца Сбербанка достигло 1,4 млн.

Карта технологически объединяет в себе не только финансовые, но и социальные функции. Например, её можно использовать как электронную подпись или в качестве полиса ОМС. Также владельцы ЕКП получают возможность экономить на поездках в метро и общественном транспорте Санкт-Петербурга: стоимость в метро соответствует цене билета по привычному "Подорожнику", при этом значительно дешевле, чем по другим банковским картам. При оплате проезда в наземном транспорте стоимость одной поездки по ЕКП дешевле, чем по "Подорожнику".

Кроме стандартных скидок от более чем 750 партнёров проекта и участия в программе лояльности СберСпасибо, владельцы Единой карты петербуржца получают доступ к полезным онлайн-сервисам. Они представлены в личном кабинете на портале карты или в специальном мобильном приложении. Среди возможностей — социальный калькулятор, который помогает рассчитать доступные меры соцподдержки, "Городской диалог" — через него можно участвовать в социальных опросах, следить за итогами голосований, высказывать своё мнение по актуальным вопросам жизни города и другие сервисы.

Оформить карту можно в любом отделении Сбербанка, работающем с физическими лицами в Петербурге. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Срок выпуска составляет до семи рабочих дней. Сам выпуск, обслуживание и перевыпуск карты осуществляются бесплатно. Перевыпустить карту возможно дистанционно — через горячую линию банка или Сбербанк Онлайн.

