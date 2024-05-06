Как раскрыть потенциал банковской карты: чек-лист от Сбера

Эти факторы помогут сэкономить и открыть мир новых сервисов и услуг.

Банковская карта сегодня — это не только платежный инструмент. Она может стать ключом к целой экосистеме любимых сервисов — от маркет-плейсов до онлайн-кинотеатров. На примере Сбера разбираем, как получить еще больше выгоды от дебетовой карты.

Вселенная СберПрайм

Не секрет, что цифровые сервисы стали уже частью нашей повседневной жизни — от заказа еды и продуктов до организации досуга. Подписка СберПрайм помогает людям пользоваться удобными сервисами и получать дополнительную выгоду за ежедневные траты. Можно каждый месяц выбирать пять категорий кешбэка вместо трёх, а ещё получать повышенные бонусы Спасибо за траты в сервисах партнёров подписки — от еды и товаров до развлечений и поездок. Смотреть премьеры и спортивные трансляции в Okko, слушать любимые треки в музыкальном сервисе Звук, с выгодой делать заказы в популярных сервисах Самокат и Купер.

Также с подпиской оповещения о каждом платеже, переводе и об остатке по всем платёжным счетам и связанным с ними СберКартам будут для вас бесплатными. Кроме того, для подписчиков действуют перевод денег без комиссии.

Перевод зарплаты на Сбер

Зарплатным клиентам Сбера предоставляется скидка на ставку по кредиту и скидка на ставку по ипотеке. Кроме того, они получают более выгодные условия по вкладам и накопительным счетам, что позволяет эффективнее копить деньги на свои мечты.

Также держатели зарплатных карт получают скидки от партнёров Сбера. Например, скидка на тарифы СберМобайл, на сервис по возврату налогов и годовую подписку на услуги юристов СберПраво, на сдачу анализов через СберЗдоровье, на поездки в каршеринге Ситидрайв. Получить доступ к привилегиям можно после первого зачисления заработной платы на карту Сбера.

Передать реквизиты счета работодателю для получения зарплатных выплат можно дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Клиенты могут передать заявление с реквизитами действующей карты или при необходимости выпустить новую СберКарту. Клиентский путь максимально прост:

Шаг 1. В мобильном приложении СберБанк онлайн в поиске с GigaChat введите "Сделать карту зарплатной" или зайдите в настройки карты/счета и выберите — "Сделать зарплатным".

Шаг 2а. При наличии QR-кода от работодателя, отсканируйте его -> проверьте данные о работодателе и подтвердите операцию передачи реквизитов счета.

Шаг 2б. При отсутствии QR-кода, выберите "Сделать счет зарплатным" -> введите ИНН работодателя (его можно найти в трудовом договоре) -> проверьте данные работодателя и подтвердите операцию передачи реквизитов счета.

Распечатывать и передавать заявление лично не понадобится. Документ автоматически поступит в СберБизнес работодателя, которому останется проверить и принять поступившее заявление с реквизитами для последующих зачислений — быстро, надежно и в удобном интерфейсе. Весь процесс занимает не более пяти минут, а статус обработки заявления сотрудник узнает через 24 часа после ответа работодателя.

Фото: unsplash (Vitaly Gariev)