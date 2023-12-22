Памятники Зеленого пояса Славы Ленинграда очистили перед Днем Победы

Дирекция по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области провела проверку памятников Великой Отечественной войны, реставрация которых была завершена в 2021–2022 годах.

Сотрудники музейно-мемориального комплекса "Дорога жизни" осмотрели памятники Зелёного пояса Славы Ленинграда в Ленинградской области в апреле 2024 года в рамках подготовки к празднованию Дня Победы.

В ходе проверки был составлен отчёт, также проведена уборка мусора на территории памятников и организован субботник возле мемориала "Дальний рубеж".

Дирекция по сохранению объектов культурного наследия Ленинградской области провела проверку памятников Великой Отечественной войны, реставрация которых была завершена в 2021–2022 годах. Обнаружены небольшие дефекты на семи мемориалах, которые будут устранены к 8 мая в соответствии с гарантийными обязательствами.

Ранее мы сообщили о том, что ограничения на дорогах в День Победы введут в Ленобласти.

Фото: Telegram / Леноблнаследие