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Опубликовано видео пуска "Булавы" с подводного ракетоносца "Князь Владимир"

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Запуск ракеты был произведен из подводного положения.

Подводный крейсер "Князь Владимир" впервые провел испытания ракетного комплекса "Булава".

 

"Князь Владимир" новейший стратегический ракетоносец класса "Борей - А". Минобороны сообщило об успешных испытаниях запуска с ракетоносца баллистической ракеты морского базирования "Булава".

 

Запуск был произведен из подводного положения в Белом море по испытательному полигону "Кура" на Камчатке. Сообщается, что запуск и полет ракеты прошел в штатном режиме, что зафиксировано средствами контроля.

 

Видео: Минобороны РФ 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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