Опубликовано видео пуска "Булавы" с подводного ракетоносца "Князь Владимир"

Подводный крейсер "Князь Владимир" впервые провел испытания ракетного комплекса "Булава".
"Князь Владимир" новейший стратегический ракетоносец класса "Борей - А". Минобороны сообщило об успешных испытаниях запуска с ракетоносца баллистической ракеты морского базирования "Булава".
Запуск был произведен из подводного положения в Белом море по испытательному полигону "Кура" на Камчатке. Сообщается, что запуск и полет ракеты прошел в штатном режиме, что зафиксировано средствами контроля.
Видео: Минобороны РФ
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