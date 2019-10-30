Опубликовано видео пуска "Булавы" с подводного ракетоносца "Князь Владимир"

Запуск ракеты был произведен из подводного положения.

Подводный крейсер "Князь Владимир" впервые провел испытания ракетного комплекса "Булава".

"Князь Владимир" новейший стратегический ракетоносец класса "Борей - А". Минобороны сообщило об успешных испытаниях запуска с ракетоносца баллистической ракеты морского базирования "Булава".

Запуск был произведен из подводного положения в Белом море по испытательному полигону "Кура" на Камчатке. Сообщается, что запуск и полет ракеты прошел в штатном режиме, что зафиксировано средствами контроля.

Видео: Минобороны РФ