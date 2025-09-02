Дамы у руля: участницы из 21 региона будут решать вопросы развития Арктики

Обучение началось в рамках Президентской платформы "Россия – страна возможностей".

Почти 100 женщин из 21 региона страны будут работать над проектами и актуальными вопросами из социально-экономической повестки Арктики и Дальнего Востока. Обучение стартовало в Мастерской управления "Сенеж". Об этом рассказали в пресс-службе Министерства РФ по развитию этих регионов.

В этом году обучение пользуется особым спросом, конкурс – шесть человек на место. Разработчики программы отмечают, что это связано с перспективностью знаний, которые можно получить в процессе очных модулей. Выпускницы предыдущих потоков уже реализовали 40 проектов в своих регионах, благодаря чему некоторые из них смогли выйти на новый уровень в карьере.

Участницами третьего потока программы стали 97 женщин-руководителей, которые уже сегодня отвечают за развитие огромных территорий. Дальний Восток и Арктика – это наше будущее. Ресурсы, логистика, безопасность. Но прежде всего – люди. Это про "вести за собой". Андрей Бетин, генеральный директор Президентской платформы "Россия – страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж"

Команды будут формировать решения по вопросам политики, здоровья, туризма, сохранения культуры и идентичности.

Когда человек видит, что его компетенции востребованы здесь и сейчас, – это и есть главный магнит для возвращения и развития. Именно такие проекты – рожденные из реальных вызовов Севера и Дальнего Востока и подкрепленные экспертизой программы – из года в год разрабатывают и реализуют участницы "Женщина-лидер". Эльвира Нургалиева, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Ранее сообщалось, что 1 трлн рублей привлекла в строительство дальневосточная арктическая ипотека. Благодаря ей 200 тыс. семей смогли приобрести жилье.

