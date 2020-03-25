Российский "Циркон" оказался неточным при запуске

О проблемах гиперзвуковой ракеты рассказал военный эксперт Максим Климов.

Российский "Циркон" может оказаться неточным при запуске с кораблей и подлодок. Об этом сообщил военный эксперт Максим Климов в "Военно-промышленном курьере".

Работа классических головок самонаведения и средств связи невозможна прокомментировал специалист

Неточность попадания российской гиперзвуковой ракеты по целям противника связана с тем, что высокие скорости движения тела в атмосфере формируют вокруг него оболочку плазмы. Военным придется решать проблему одним из двух способов. Им нужно снижать скорость, после чего боеприпас станет лишь сверхзвуковым с высоким значением числа М. Вторым способом решения проблемы станет обеспечение "вывод за плазму" антенн связи и наведения. Максим Климов уверен, что лучшими носителями "Цирконов" будут не корабли и субмарины, а самолеты.

Россия ускорит испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон".

.Видео: YouTube/Минобороны России