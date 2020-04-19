NI оценил военную мощь российских ракет "Циркон"

Российские ракеты создают угрозу для любого флота даже без ядерной боеголовки, отмечают американские журналисты.

В американском издании National Interest опубликован обзор российских гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон". СМИ отметило, что ракеты представляют угрозу для любого флота, даже без ядерной боеголовки.

Издание отметило скорость оружия, которая может достигать размера в пять Махов, что в пять раз выше скорости звука. По этому показателю "Циркон" будет превосходить другую модель современных отечественных противокорабельных ракет "Оникс". При этом указывается, что в России обращают внимание на то, что скорость "Цирконов" может составить и девять Махов.

NI напомнило, что он гиперзвуковых вооружений сложно защититься из-за их маневренности.

Ранее журналисты издания National Interest заявили о преимуществах российских ракетных комплексов "Искандер". Комплексы представляют собой "большую проблему", которую боится НАТО.