Глава государства прокомментировал заявление Вашингтона о планах разместить комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности.

Президент РФ Владимир Путин предупредил об ответе на размещение американских ракет в Германии. Об этом он заявил на выступлении на параде ВМФ в Петербурге.

Глава государства прокомментировал заявление Вашингтона о планах разместить в Германии комплексы высокоточного ракетного оружия большой дальности. Он подчеркнул, что в зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, а также административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура. Путин добавил, что в случае реализации США подобных планов Россия будет считать себя свободной от "ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности".

Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин отметил особое отношение моряков к родине.

Видео: kremlin.ru