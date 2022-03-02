По словам главы государства, День ВМФ в России всегда отмечают торжественно.

Президент России Владимир Путин отметил особое отношение моряков к родине. Об этом он заявил на выступлении на параде ВМФ в Петербурге.

По словам главы государства, День ВМФ в России всегда отмечают торжественно. Он подчеркнул, что Россия обрела статус морской державы благодаря своему геополитическому положению и великим географическим открытиям. Также Путин отметил отвагу и талант отечественных флотоводцев и военных моряков.

Осененные славным Андреевским флагом, они были и остаются надежными стражами морских просторов Отечества, верой и правдой служат ему на кораблях и подводных лодках, в морской пехоте, береговых войсках и летных частях. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл на парад ВМФ.

Видео: kremlin.ru