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Путин отметил особое отношение моряков к родине

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По словам главы государства, День ВМФ в России всегда отмечают торжественно.

Президент России Владимир Путин отметил особое отношение моряков к родине. Об этом он заявил на выступлении на параде ВМФ в Петербурге.

По словам главы государства, День ВМФ в России всегда отмечают торжественно. Он подчеркнул, что Россия обрела статус морской державы благодаря своему геополитическому положению и великим географическим открытиям. Также Путин отметил отвагу и талант отечественных флотоводцев и военных моряков.

Осененные славным Андреевским флагом, они были и остаются надежными стражами морских просторов Отечества, верой и правдой служат ему на кораблях и подводных лодках, в морской пехоте, береговых войсках и летных частях.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл на парад ВМФ.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, военно-морской парад, день вмф, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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