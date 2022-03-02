К участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка и четыре парусных судна.

Президент Владимир Путин прибыл на парад ВМФ в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главу государства встретили министр обороны Андрей Белоусов и главком ВМФ Александр Моисеев. Вместе они на катере обошли парадные линии боевых кораблей на Неве, в том числе иностранных. Отмечается, что к участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна.

Ранее Путин обсудил с президентом Сирии ситуацию в регионе.

Видео: kremlin.ru