Президент Владимир Путин прибыл на парад ВМФ в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Главу государства встретили министр обороны Андрей Белоусов и главком ВМФ Александр Моисеев. Вместе они на катере обошли парадные линии боевых кораблей на Неве, в том числе иностранных. Отмечается, что к участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна.
Ранее Путин обсудил с президентом Сирии ситуацию в регионе.
Видео: kremlin.ru
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