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Путин прибыл на парад ВМФ

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К участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка и четыре парусных судна.

Президент Владимир Путин прибыл на парад ВМФ в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Главу государства встретили министр обороны Андрей Белоусов и главком ВМФ Александр Моисеев. Вместе они на катере обошли парадные линии боевых кораблей на Неве, в том числе иностранных. Отмечается, что к участию в параде привлечены 20 надводных кораблей и катеров, одна подводная лодка, четыре парусных судна.

Ранее Путин обсудил с президентом Сирии ситуацию в регионе.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, военно-морской парад, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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