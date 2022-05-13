По его словам, западные страны должны снять ограничения на дальность использования ракет.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад разрешить Украине снести Крымский мост ракетами ATACMS. Об этом он сообщил в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом.

По словам Джонсона, западные страны должны снять ограничения на дальность использования ракет. Он также подчеркнул, что не верил в стамбульские переговоры, которые проходили между Россией и Украиной.

И мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу. Борис Джонсон, экс-премьер Великобритании

Ранее мы сообщали, что в Курской области саперы МЧС уничтожили боевую часть ракеты "Точка-У" ВСУ.

Видео: Telegram / Вован и Лексус