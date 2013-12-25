В Курской области саперы МЧС уничтожили боевую часть ракеты "Точка-У" ВСУ

Пиротехники сообщили подробности проводимой в регионе работе.

Пиротехники из сводного отряда российского экстренного ведомства обнаружили и уничтожили на одном из объектов Курской области боевую часть ракеты "Точка-У", выпущенную Вооруженными силами Украины по приграничному региону. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители пресс-службы ГУ МЧС РФ. В профильной структуре пояснили, что специалистам пришлось для начала откопать котлован и отыскать все взрывоопасные элементы ракеты, а уже потом извлечь снаряд противника. По завершении работ ракету вывезли и ликвидировали.

Проведены работы по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов на одном из объектов инфраструктуры на территории Курской области. При обследовании местности спасателями была найдена боевая часть ракеты "Точка-У". пресс-служба ГУ МЧС РФ

Отмечается, что представители профильной структуры проверили и очистили от взрывоопасных предметов пути подъезда и подхода к магистральной ветке местного газопровода. Работа пиротехников позволила сотрудникам газового хозяйства начать работы по восстановлению газоснабжения населенных пунктов российского региона.

За минувшие сутки в Якутии ликвидировано 12 лесных пожаров.

Фото и видео: ГУ МЧС России