За минувшие сутки в Якутии ликвидировано 12 лесных пожаров

В ГУ МЧС рассказали о ситуации с природными возгораниями в российском регионе.

За минувшие сутки около 100 тонн воды было слито авиацией российского экстренного ведомства на лесные пожары, зафиксированные на территории Якутии. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили в социальных сетях, что в республике сейчас действует 52 природных возгорания. Они распространились на общую площадь, которая превышает 382 тысяч га. За пятницу, 23 августа, специалисты ликвидировали 12 пожаров на 38 тысяч га, а также локализовали 9 пожаров на 19,5 тысяч га. На тушение привлекались 1 365 человека из личного состава и 115 единиц техники РСЧС. На особом контроле остаются шесть природных пожаров, которые распространяются вблизи местных населенных пунктов.

За сутки отобрано и исследовано 57 проб атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено. пресс-служба ГУ МЧС по Якутии

Напомним, что случаев отравления продуктами горения не зарегистрировано.

К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию.

Фото и видео: ГУ МЧС России