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За минувшие сутки в Якутии ликвидировано 12 лесных пожаров

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В ГУ МЧС рассказали о ситуации с природными возгораниями в российском регионе.

За минувшие сутки около 100 тонн воды было слито авиацией российского экстренного ведомства на лесные пожары, зафиксированные на территории Якутии. В пресс-службе ГУ МЧС уточнили в социальных сетях, что в республике сейчас действует 52 природных возгорания. Они распространились на общую площадь, которая превышает 382 тысяч га. За пятницу, 23 августа, специалисты ликвидировали 12 пожаров на 38 тысяч га, а также локализовали 9 пожаров на 19,5 тысяч га.  На тушение привлекались 1 365  человека из личного состава и 115 единиц техники РСЧС. На особом контроле остаются шесть природных пожаров, которые распространяются вблизи местных населенных пунктов. 

За сутки отобрано и исследовано 57 проб атмосферного воздуха. Превышения предельно допустимых концентраций химических веществ не выявлено.

пресс-служба ГУ МЧС по Якутии

Напомним, что случаев отравления продуктами горения не зарегистрировано.

К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию.

Фото и видео: ГУ МЧС России

Теги: гу мчс, лесной пожар, якутия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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