К тушению лесного пожара в Карачаево-Черкесии привлекли авиацию

Спасатели раскрыли подробности проведения операции в регионе.

Российская авиация от ГУ МЧС ликвидирует лесной пожар, произошедший в ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы экстренного ведомства страны. В профильной структуре уточнили, что на месте работают 101 человек личного состава и 24 единицы техники.

Авиация МЧС России ликвидирует пожар в Карачаево-Черкесии. В Гоначхирском ущелье вертолет Ка-32 проводит точечные сбросы по гребню склона. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что в четверг, 22 августа, в Карачаевском районе, в ущелье Гоначхир, зафиксирован очаг возгорания с общей площадью около пяти тысяч квадратных метров. Проблема возникла из-за горения на месте сухостоя и хвои. Из-за сильных порывов ветра пламя распространилась на территорию до 15 гектаров. Российские спасатели вывели туристов из опасной зоны, а также подняли путешественников в район озера Туманлы-Кель. На данном участке нет задымления. Эвакуированы из угрожающей зоны 236 туристов, среди которых 43 несовершеннолетних гражданина. Ущелье специалист закрыли по техническим причинам на неопределенный срок.

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Фото и видео: ГУ МЧС России