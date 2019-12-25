NI рассказал о российском комплексе, которого боятся в НАТО

Зарубежное издание выразило ряд комплиментов российскому оружию.

Журналисты издания National Interest заявили о преимуществах российских ракетных комплексов "Искандер". Комплексы представляют собой "большую проблему", которую боится НАТО.

Их размещение позволяет поражать из Калининградской области цели в Польше, Латвии, Литве, Эстонии, на Балтийском море, востоке Германии и юге Швеции.

Ракета может отправиться примерно на 400-500 километров, неся на себе боеголовки весом от 480 до 700 килограммов. Базирующиеся в Калининграде ракетные комплексы издание назвало "наглядным проявлением российской силовой дипломатии".

Ранее The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России. Журналист издания Калеб Ларсен назвал несколько комплексов "визитной карточкой" РФ. Он считает, что мобильное ракетное вооружение имеет много преимуществ по отношению к комплексам шахтного базирования. Минусом такого арсенала автор материала назвал меньшую защищенность от противника.

Фото: mil.ru