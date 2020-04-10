Калеб Ларсон оценил "Точки", "Искандеры" и "Ониксы".

The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России. Калеб Ларсен назвал несколько комплексов "визитной карточкой" РФ. Он считает, что мобильное ракетное вооружение имеет много преимуществ по отношению к комплексам шахтного базирования. Минусом такого арсенала автор материала назвал меньшую защищенность от противника.

Специалист основывается на сведениях, полученных от Центра международных и стратегических исследований в Вашингтоне. Там заявили, что российский арсенал ракет является крупнейшим в мире. Иностранцы включают в перечень объекты, которые достались "наследнице" от СССР.

Калеб Ларсен особо отметил три ракетных системы. Одним из них является комплекс "Точка". Он находится на вооружении с 1975 года. На Западе объект получил кодификацию SS-21 Scarab. Эксперт напомнил, что подготовка к пуску ракеты в данном комплексе занимает 16 минут. "Точки" постепенно сменяются комплексами "Искандер" (или SS-26 Stone по классификации НАТО). Более современная модель отличается увеличенным радиусом действия и боеголовкой большего размера. "Искандеры" обладают более высокой точностью попадания в цель и лучшей защитой во время транспортировки.

Еще одним важным для России комплексом являются "Ониксы". Они изготавливаются в противокорабельном и наземном вариантах. Военные добились экспортных успехов. "Ониксы" поставляются в Сирию, Вьетнам и Индонезию.

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Видео: Youtube/Минобороны России