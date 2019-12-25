NI оценил проект российской АПЛ "Лайка"

Эксперт по подлодкам Саттон рассказал о готовящемся ответе РФ на американскую "Вирджинию".

The National Interest оценил проект российской АПЛ "Лайка". Журналисты ссылаются на материал военного обозревателя и эксперта по подводным лодкам Forbes Саттона. Специалист обратил внимание на то, что российские тележурналисты показали сюжет о новой субмарине неизвестного типа. Проект получил шифр 545.

По мнению Саттона, Россия может специально "дразнить" Америку и западных аналитиков. Военные не предоставляют достаточно информации о проектах подлодок, которые придут на смену "Акулам" и "Сьерре". Там в США называют советские субмарины проектов "Щука-Б" и "Барракуда". Саттон заметил, что новая подлодка проекта 545 может стать ответом на американскую "Вирджинию".

На данный момент заявлено, что "Лайка" будет иметь водоизмещение в 11 340 тонн, что превышает объем "Вирджинии" (у которой 7 800 тонн). Американская подлодка способна погружаться на глубину в 500 метров, в то время как российский аналог - на глубину в 600 метров. Также "Лайка" будет иметь более универсальный арсенал, чем американская модель. В состав вооружения АПЛ из РФ будут входить торпеды "Хищник", самонаводящиеся торпеды УСЭТ-80, противолодочные минно-торпедные комплексы МТПК-1. По предварительным сведениям от военных экспертов, Россия намерена создать не менее десяти "Лаек". При этом Саттон добавил, что проект является дорогостоящим, поэтому начало строительства вряд ли будет запущено раньше 2023 года.

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Фото: Первый канал