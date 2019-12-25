NI назвал два возможных сценария начала военного столкновения РФ и Турции в Сирии

National Interest заявил возможные причины боевых действий Москвы против Анкары в Сирии.

National Interest назвал два возможных сценария начала военного столкновения РФ и Турции в Сирии. Иностранные журналисты обозначили два наиболее вероятных сценария развития вооруженного столкновения между Москвой и Анкарой в данном регионе. Авторы публикации считают, что причиной боевых действий может стать случайное ранение российских военных при обстреле турецкой армией правительственных сил Сирии. В этом случае Россия может запросить боевой поддержки у собственных ВКС.

Второй сценарий военного конфликта подразумевает ликвидацией Анкарой российского самолета. Военные Эрдогана могут принять истребитель за сирийское воздушное средство. После такой атаки Москва может провести ответную операцию.

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