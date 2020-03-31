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lesjasap
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National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией

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Журналисты объяснили, почему РФ может беспокоиться из-за США.

National Interest: коронавирус открывает путь для сделки США с Россией. Журналисты напомнили, что уровень боевых возможностей ВМФ РФ за 2019 год составил 49% от ВМС США. Авторы публикации уверены, что для Москвы такие показатели считаются "тревожными".

В NI рассказали, что на данный момент возможности США и КНР сопоставимы. Однако этого же нельзя сказать о возможностях США и России. По мнению иностранных экспертов, в текущей ситуации Москва не представляет для Вашингтона угрозы. Совокупный военный бюджет западных стран в 20 раз превышает российский. На еще более больший разрыв влияет недавнее падение курса рубля по отношению к доллару.

NI восхитился российским истребителем МиГ-35.

Видео: YouTube/MOTORIZADO, America"s Navy, Sevastopol Life

Теги: national interest, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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Аноним
Сегодня 8:49

журналисты объяснили????

журналисты напомнили????

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