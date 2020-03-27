NI восхитился российским истребителем МиГ-35. Современный российский истребитель получил высокую оценку специалистов. Об этом сообщает американское издание The National Interest.
МИГ-35 — это более ранняя модель легкого истребителя МИГ-29. Его облегчили за счет применения новейших композитных материалов. За счет модернизации двигателя, авионики и вооружения он получил новые возможности.
Эксперты оценили российский истребитель на 4+.
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Видео: YouTube / Минобороны России
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