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В США "возникли вопросы" к "Гадюке" на Су-57

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Американцы удивились, как военные РФ смогли запустить неизвестную ракету с Су-57.

The Drive: В США "возникли вопросы" к ракете Р-77 "Гадюка" на Су-57. Недавно Минобороны опубликовало ролик на YouTube с запуском неизвестной ракеты.

При внимательном рассмотрении деталей, демонстрируемых на видео, возникают вопросы о том, что именно мы видим

прокомментировали в СМИ

Журналистам не удалось распознать объект, который был показан на видеоролике. Они сделали предположение, что оружие является модификацией ракеты средней дальности класса "воздух-воздух". В The Drive не понимают, как именно "Гадюка"  могла разместиться на Су-57. Предположительно для этого военные использовали наклонную трапецию. С помощью данного устройства ракету по подвеске можно довести до люка, из которого она стартует.

Су-57 получит "разведчика-убийцу".

Видео: YouTube/Минобороны России

Теги: гадюка, су-57, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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