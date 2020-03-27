В США "возникли вопросы" к "Гадюке" на Су-57

Американцы удивились, как военные РФ смогли запустить неизвестную ракету с Су-57.

The Drive: В США "возникли вопросы" к ракете Р-77 "Гадюка" на Су-57. Недавно Минобороны опубликовало ролик на YouTube с запуском неизвестной ракеты.

При внимательном рассмотрении деталей, демонстрируемых на видео, возникают вопросы о том, что именно мы видим прокомментировали в СМИ

Журналистам не удалось распознать объект, который был показан на видеоролике. Они сделали предположение, что оружие является модификацией ракеты средней дальности класса "воздух-воздух". В The Drive не понимают, как именно "Гадюка" могла разместиться на Су-57. Предположительно для этого военные использовали наклонную трапецию. С помощью данного устройства ракету по подвеске можно довести до люка, из которого она стартует.

Су-57 получит "разведчика-убийцу".

Видео: YouTube/Минобороны России