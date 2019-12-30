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Су-57 получит "разведчика-убийцу"
Сегодня, 15:07
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lesjasap

Су-57 получит "разведчика-убийцу"

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Российские истребители оснастят беспилотниками "Альтиус".

Су-57 получит получит возможность управлять "разведчиком-убийцей". Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе. Истребители получат контроль за сверхдальними беспилотниками "Альтиус".

Дроны "Альтиус" применяются военными для разведки местности и целеуказания. Также при помощи БПЛ можно наносить удары по позициям противников . Разработчики оснастят "Альтиус" системой искусственного интеллекта. Она позволит без участия человека дроны обходить ПВО и ликвидировать необходимые цели. После этого беспилотники будут запрограммированы на возвращение на базу.

Российский МиГ-35 "убил" французский истребитель Rafale.

Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24

Теги: альтиус, су-57
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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