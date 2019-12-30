Су-57 получит "разведчика-убийцу"

Российские истребители оснастят беспилотниками "Альтиус".

Су-57 получит получит возможность управлять "разведчиком-убийцей". Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники в оборонно-промышленном комплексе. Истребители получат контроль за сверхдальними беспилотниками "Альтиус".

Дроны "Альтиус" применяются военными для разведки местности и целеуказания. Также при помощи БПЛ можно наносить удары по позициям противников . Разработчики оснастят "Альтиус" системой искусственного интеллекта. Она позволит без участия человека дроны обходить ПВО и ликвидировать необходимые цели. После этого беспилотники будут запрограммированы на возвращение на базу.

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Видео: YouTube/Techreporter.ru, T24