ОАК передала Минобороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С

Денис Мантуров рассказал о выполнении "Ростехом" гособоронзаказа.

Российский авиационный завод имени Ю. А. Гагарина от Объединенной авиастроительной корпорации в городе Комсомольске-на-Амуре передал Воздушно-комиическим силам страны очередные серийные самолеты пятого поколения Су-57, а также истребители поколения 4++ Су-35С. Соответствующее заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров..

Слаженной работой отличаются предприятия, входящие в контур "Ростеха". Завод передал ВСу-57 и Су-35С. Поставки идут в рамках выполнения ГОЗ, и до конца 2023 года российские войска получат самолеты следующей очереди. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Глава профильного ведомства подчеркнул, что что вопросы по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ в надежной и высокоэффективной технике власти могут своевременно решать благодаря работе координационного совета при российском правительстве. Генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь добавил, что отечественные истребители Су-57 проходят отработку на летно-испытательной станции. Он пояснил, что военнослужащие получили воздушные средства для ВКС РФ в ходе плана по реализации государственного оборонного заказа. Остальные самолеты пятого поколения будут доставлены в Минобороны РФ в текущем году. Сейчас они уже находятся в цехе окончательной сборки или отрабатывают маневры на летно-испытательной станции.

Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет.

Фото и видео: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации