Импортозамещенный самолет SJ-100 совершил первый полет

Российский самолет SJ-100 с импортозамещенными системами совершил первый полет. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Министерства по торговле и промышленности. В общей сложности специалисты заменили 40 иностранных агрегатов и систем отечественными. Воздушное судно пилотировали летчики-испытатели Леонид Чикунов и Дмитрий Деменев, а инженером-испытателем был заявлен Денис Велижанин. Продолжительность рейса составила 54 минуты. Полет совершен на высоте до 3000 метров при скорости до 343 километров в час. В ходе имеющегося задания экипаж выполнил проверку характеристик устойчивости и управляемости самолета в воздухе, совершил оценку системы автоматического регулирования давления в кабине пилотов, а также произвел "посадку на облако" и заход на посадку с уходом на второй круг.

Опытный образец ближнемагистрального самолета SJ-100 совершил первый полет. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, управляемость и устойчивость самолета в воздухе. пресс-служба Минпромторга РФ

Напомним, что борт создавался на базе производственной площадки АО "Яковлев", входящей в ОАК государственной корпорации "Ростех", расположенной в городе Комсомольск-на-Амуре.

Опытный образец SJ-100 завершил испытания передней стойки шасси.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье