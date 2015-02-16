Опытный образец SJ-100 завершил испытания передней стойки шасси

Самолет создавался в ПАО "Яковлев" в Комсомольске-на-Амуре.

Опытный образец российского самолета SJ-100 успешно завершил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы государственной корпорации "Ростех". Данное испытание позволяет экипажу одновременно отработать процедуру взлета и процесс экстренного и безопасного прерывания этого процесса в случае необходимости. На следующем этапе тестирований возможностей пассажирский лайнер совершит первый полет. Известно, что борт создавался на площадке Производственного центра ПАО "Яковлев" в городе Комсомольск-на-Амуре".

Опытный образец российского ближнемагистрального авиалайнера SJ-100, изготовленный в производственном центре ПАО "Яковлев", успешно выполнил испытательные пробежки с отрывом передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы. пресс-служба "Ростеха"

Виновником вынужденной посадки самолета в Красноярске назвали пьяного пассажира.

Фото и видео: Telegram / ПАО "ОАК"