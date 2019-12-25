Режим ЧС ввели в Комсомольске-на-Амуре из-за паводка

Региональные власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сложной паводковой ситуации, которая сложилась на территории города Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае. Соответствующее заявление в национальном мессенджере "Макс" сделал местный глава Дмитрий Заплутаев. Чиновник заметил, что в повышенной готовности остаются представители органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.
В связи с продолжающимся подъемом воды в реке Амур и неблагоприятными прогнозами паводковой ситуации мной принято решение с 26 августа на территории города ввести режим чрезвычайной ситуации...
Дмитрий Заплутаев, глава города
Ранее сотрудники регионального Дальневосточного гидрометцентра сообщили гражданам о том, что уровень воды в Амуре составляет 544 сантиметров. За минувшие сутки вода поднялась на девять сантиметров. Неблагоприятным для российского города считается показатель в 450 сантиметров.
В Хабаровске из-за паводка на Амуре ввели режим ЧС.
Фото: Telegram / Дмитрий Заплутаев
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