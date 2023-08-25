Виновником вынужденной посадки самолета в Красноярске назвали пьяного пассажира

Мужчина был доставлен в полицию, составлен административный протокол.

В дежурную часть Сибирского линейного управления правоохранительных органов России поступило сообщение о том, что пассажирский самолет был вынужден совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Красноярск имени Д.А. Хворостовского в связи с неадекватным поведением одного из клиентов рейса. Известно, что борт летел по маршруту "Москва-Благовещенск". Экипаж рассказал о том, что 31-летний житель Амурской области после взлета начал распивать принесенный с собой алкоголь.

При этом он вел себя агрессивно и использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников и пассажиров. На замечания и требования прекратить противоправные действия не реагировал. В связи с этим представитель компании-перевозчика отказал мужчине в дальнейшем перелете. Ирина Волк, пресс-секретарь МВд

В настоящее время медицинское освидетельствование подтвердило, что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас в его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.20 КоАП РФ.

В Калуге автомобиль въехал в остановку.

Фото и видео: МВД Медиа