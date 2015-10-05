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В Калуге автомобиль въехал в остановку

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В МВД рассказали о пострадавших.

Лишенный прав автомобилист врезался в общественную остановку в Калуге В результате инцидента есть пострадавшие. В списке пациентов значится один несовершеннолетний. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы правоохранительных органов. Известно, что авария зафиксирована по улице Кирова вблизи дома под номером одиннадцать. 

Мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем "Тойота", не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт.

пресс-служба МВД России

Напомним, что губернатор российского региона Владислав Шапша заявил о том, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Чиновник добавил, что травмы получили двое детей. В настоящее время их вместе с четырьмя взрослыми гражданами отправили в больницы. Дополнительно местные медики осмотрели еще четверых раненых, от госпитализации они отказались.

На трассе "Кола" в Ленобласти массовое ДТП вызвало пробку.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: владислав шапша, калужская область, общественный транспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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