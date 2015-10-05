В Калуге автомобиль въехал в остановку

В МВД рассказали о пострадавших.

Лишенный прав автомобилист врезался в общественную остановку в Калуге В результате инцидента есть пострадавшие. В списке пациентов значится один несовершеннолетний. Соответствующей информацией поделились представители пресс-службы правоохранительных органов. Известно, что авария зафиксирована по улице Кирова вблизи дома под номером одиннадцать.

Мужчина 1974 года рождения, управляя легковым автомобилем "Тойота", не справился с управлением и совершил наезд на остановочный павильон, на котором находились граждане, ожидающие общественный транспорт. пресс-служба МВД России

Напомним, что губернатор российского региона Владислав Шапша заявил о том, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Чиновник добавил, что травмы получили двое детей. В настоящее время их вместе с четырьмя взрослыми гражданами отправили в больницы. Дополнительно местные медики осмотрели еще четверых раненых, от госпитализации они отказались.

На трассе "Кола" в Ленобласти массовое ДТП вызвало пробку.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости