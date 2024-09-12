ВКС получили партию новых самолетов Су-57 и Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в государственную корпорацию "Ростех", передала Воздушно-космическим силам России партию новых самолетов Су-57 и Су-35С. Специалисты заметили, что истребители пятого поколения приняты техническим составом. Воздушные средства прошли полный цикл заводских испытаний, а также протестированы в различных рабочих режимах пилотами российского министерства по обороне. Известно, что борты осуществили перелет на аэродром базирования.
Переданные в войска машины отличают высокие летно-технические характеристики, которые по достоинству оценены нашими летчиками. Су-57 следующих партий находятся в разной степени готовности. Также в высокой степени готовности находятся и самолеты Су-35С
Владимир Артяков, первый замгендиректора "Ростеха"
В пресс-службе "Ростеха" добавили, что в настоящее время на заводе, который изготавливает самолеты, ведется обновление производственной линии. Уже завершены строительно-монтажные работы на новых объектах летно-испытательной станции. В целях расширения серийного производства Су-57 специалисты занимаются возведением дополнительного зданий, в которых будет проводиться отработка систем самолетов.
Минобороны показало кадры работы ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО.
Фото и видео: пресс-служба ОАК
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