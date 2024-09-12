Минобороны показало кадры работы ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО

Задача выполнена силами "Запада" на СВО.

Российский боевой расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" при "Западной" группировке войск уничтожил разведывательные беспилотники Вооруженных сил Украины, находившиеся в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

Расчеты комплексов противовоздушной обороны круглосуточно обеспечивают войскам надежный щит от угроз с воздуха. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве добавили, что военнослужащие заняли позицию, а затем выявили приближающиеся дроны армии противника при помощи радиолокационной станции кругового обзора. После этого командование дало разрешение на запуски ракет на уничтожение цели ВСУ. Сбитые беспилотники киевского режима использовались для корректировки и наведения целей артиллерии Вооруженных сил Украины.

Белоусов проинспектировал группировку войск "Запад".

Фото и видео: Минобороны России