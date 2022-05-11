На Камчатке АПЛ "Красноярск" на учениях поразила цель с дистанции более 1,1 тыс. км

Оба этапа тренировок завершены успешно.

Российский атомный подводный крейсер "Красноярск" во время плановых учений в акватории тихого океана успешно поразил крылатой ракетой "Калибр" береговую цель, расположенную на камчатском полигоне Кура. Огонь велся с расстояния более 1 100 километров. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях от 28 апреля. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована силами Тихоокеанского флота страны.

АПЛ совершила скрытный переход в назначенный район Тихого океана, откуда выполнил пуск крылатой ракеты комплекса "Калибр" по береговой цели. Крылатая ракета успешно поразила береговую мишень. пресс-служба Минобороны РФ

На втором этапе маневров экипаж "Красноярска" осуществил поиск субмарины условного противника. Моряки атаковали объект ракетой-торпедой противолодочного комплекса. Боевая часть ракеты-торпеды поразила имитированную подводную цель. Закрытие опасного для гражданского судоходства и полетов авиации района обеспечивался военнослужащими группировкой войск и сил северо-восточной части России.

Напомним, что "Красноярск" представляет из себя второй атомный подводный ракетный крейсер проекта 885М "Ясень-М", Он построен на судостроительном заводе "Севмаш". В декабре 2023 года данную АПЛ приняли в состав ВМФ России. В сентябре 2024 года экипаж прибыл в пункт базирования на Камчатку. Моряки совершили межфлотский переход приполюсными маршрутами Северного морского пути.

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Фото и видео: Минобороны России