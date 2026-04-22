ФСБ задержала агента Киева, хотевшего устроить взрыв у объектов Минобороны

Мужчина планировал сражаться против российских военнослужащих на стороне Украины.

Гражданин России, который по заданию запрещённых украинских террористических организаций собирался устроить взрыв у объектов министерства по обороне, был задержан российскими силовыми структурами в Москве. Соответствующее заявление журналистам сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что речь идет о мужчине 1981 года рождения. Он планировал совершить противоправное деяние в интересах международной террористической группировки, чья деятельность запрещена на территории нашей страны. Оперативники пояснили, что злоумышленник намеревался совершить подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ).

Фигурант дал признательные показания о своей противоправной деятельности по заданию террористических организаций Украины, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. ЦОС ФСБ РФ

В ФСБ добавили, что фигурант расследования инициативно вышел на контакт с украинскими боевиками, после чего по их заданию прибыл в столицу России для совершения террористического акта. Оперативники изъяли у подозреваемого смартфон, через который он поддерживал связь с иностранным куратором. После совершения преступления мужчина собирался покинуть страну для участия в боевых действиях против ВС РФ на стороне киевского режима.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России