В ФРГ заметили, что требуется обеспечивать рост численности военнослужащих упорядоченно и при этом максимально быстро.

Целевая численность в 460 тысяч кадровых военнослужащих резервистов не является верхним пределом для Германии. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала ARD сделал министр по обороне Борис Писториус. Немецкий чиновник пояснил аудитории, что речь идет о направлении, в котором движется правительство. Если потребности общества изменятся или ситуация обострится, то планка может быть увеличена. Эксперт указал СМИ на прогресс в увеличении численности войск. С момента вступления Бориса Писториуса в должность количество военного персонала выросло с примерно 180 тысяч до 185-186 тысяч человек. При этом число заявок и случаев приема на службу регулярно увеличивается.

Вместе с тем ЮБорис Писториус не исключил возможности восстановления в ФРГ обязательных моделей службы. ОВ том случае, если добровольных мер окажется недостаточно для достижения целевой численности личного состава, то властям придется обсуждать и принимать дальнейшее решение.

