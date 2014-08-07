Суд арестовал петербуржца за четыре террористических слова в мессенджере

Поводом стал комментарий в открытом чате движения, признанного террористической организацией.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея П., сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершённое с использованием сети Интернет). Следствие полагает, что 28 января 2024 года в 19:52 Павлов, используя аккаунт в мессенджере, в публичном открытом сообществе "Чат движения „Свобода России"* опубликовал комментарий.

С позиции лингвистической квалификации в указанном текстовом сообщении содержится совокупность признаков публичного оправдания терроризма. Накаунне, 23 апреля 2026 года,мужчина был задержан, ему предъявлено обвинение. На заседании суда обвиняемый возражал против ареста и просил избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий или домашнего ареста.

Суд принял решение о заключении под стражу. Срок меры — до 19 июня 2026 года.

Фото: Piter.TV

* Верховный суд России признал украинское военизированное объединение "Легион "Свобода России" террористической организацией и запретил его деятельность на российской территории