Суд Петербурга вынес приговор организаторам нелегальных казино заработавшим 55 млн рублей

Суд Петербурга вынес приговор по делу о создании преступной группы для организации азартных игр вне официальных игорных зон. Среди осужденных — участники группы "Вексельная система Нева". С 2014 по 2019 год они проводили азартные игры в арендованных квартирах, используя интернет и игровое оборудование. В результате было получено не менее 55 миллионов рублей.

Суд признал всех организаторов виновными. Четверо из них приговорены к реальным срокам заключения от 4 до 5 лет и штрафам от 800 тысяч до 950 тысяч рублей. В отношении одного участника дело прекратили из-за его смерти. Остальные получили условные наказания. Все незаконно полученные средства в размере 55 164 096 рублей конфисковали.

