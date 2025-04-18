Беглов: Петербург всегда будет помнить музыканта с мировым именем Сергея Стадлера

Петербург сегодня прощается с всемирно известным скрипачом и дирижёром, народным артистом России Сергеем Стадлером, который скончался 20 апреля.

Уход из жизни Сергея Валентиновича — тяжёлая утрата для нашего города, для России, для всего музыкального мира. Петербург всегда рождал гениев — для нашей эпохи таким уникальным человеком был Сергей Стадлер. Скрипка в его руках, в его душе поднималась до небесной высоты. Так мог играть только он. Его исполнение всегда дарило радость. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Он подчеркнул, что Сергей Стадлер стал первым, кто был удостоен чести сыграть на скрипке легендарного итальянского музыканта Никколо Паганини в ходе открытых концертов. Оба выступления прошли в Петербурге — в 1995 и 2003 годах.

Уроженец Ленинграда и воспитанник музыкальной школы Северной столицы, Сергей Стадлер более десяти лет возглавлял созданный им Симфонический оркестр Санкт-Петербурга. Также он занимал пост художественного руководителя "Петербург-концерта". Как отметил Александр Беглов, для маэстро служение родному городу всегда стояло на первом месте.

Отпевание выдающегося музыканта прошло сегодня в Исаакиевском соборе. В атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости состоялась гражданская панихида. Сергей Стадлер будет похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Сергей Валентинович Стадлер родился в Ленинграде в 1962 году в семье музыкантов. Учился в специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории, затем экстерном за три года окончил саму консерваторию. В 1982 году выиграл престижный Международный конкурс имени П. И. Чайковского в Москве.

Во второй половине 1980-х Сергей Стадлер играл от 130 до 150 концертов в год по всему миру. За свою музыкальную карьеру он выступал на таких концертных площадках, как Музикферайн в Вене, Ла Скала в Милане, Опера Земпера в Дрездене, Концертгебау в Амстердаме.

В 1999 году Сергей Стадлер был удостоен звания "Народный артист Российской Федерации". В 2008–2011 годах возглавлял Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. С 2007 года преподавал в Московской консерватории, с 2018 года — в Санкт-Петербургском государственном университете. Был почётным профессором Пекинской консерватории.

Фото: Смольный