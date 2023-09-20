Подлодки Северного флота выполнили пуски ракет "Калибр" и "Гранит"

Военнослужащие тренировались в Баренцевом море.

Российские атомные подводные лодки от Северного флота страны выполнили пуски крылатых ракет "Калибр" и "Гранит" по морской цели в Баренцевом море. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне. Известно, что моряками успешно поражена сложная мишенная позиция, имитирующая отряд десантных кораблей условного противника. В тренировках задействованы крейсеры "Северодвинск" проекта 885 и "Орел" проекта 949А. Цель была размещена на удалении порядка 170 километров.

По данным объективного контроля боевое упражнение выполнено успешно, применявшееся ракетное оружие еще раз подтвердило заложенные в него характеристики и высокую надёжность. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие подчеркнули что ракетная стрельба выполнялась согласно плану боевой подготовки сил Северного флота в рамках контрольных мероприятий за зимний период обучения. районе маневров временно закрывался для гражданских судов и авиации.

Минобороны показало кадры боевой работы САУ "Акация".

Фото и видео: Минобороны России