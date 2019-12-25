Правительство обсуждает расширение нацрежима на гранит, стекло и керамику

Сейчас вопрос обсуждается Минпромторгом, Минстроем и Минтрансом.

Федеральное правительство на российской территории прорабатывает возможность распространения национального режима в государственных закупках на гранит, стекло и керамику. Соответствующее заявление сделали журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на протокол заседания подкомиссии правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкционного давления со стороны коллективного Запада. Власти полагают, что такое постановление позволит отдавать преимущество отечественной продукции и товарам из стран ЕАЭС. В Минпромторге подтвердили "Известиям" данные о том, что совместно с профильными отраслями в Москве прорабатывают возможность таких нововведений.

Напомним, что необходимость меры обсуждается на фоне снижения производства строительных материалов по стране. Согласно документу, в прошлом году выпуск такой продукции в России упал на 8,3 процента. Согласно совместному прогнозу от Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026 году спад при базовом сценарии может составить еще шесть процентов, при рисковом - 22 процента.

Кабмин спишет почти 50 млрд рублей долгов восьми регионам.

Фото: Piter.tv