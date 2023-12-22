В Северном флоте раскрыли подробности маневров.

Российский экипаж фрегата "Адмирал флота Советского СОюза Горшков" провел в акватории Атлантического океана маневры учения по противовоздушной обороне. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Северного флота страны.

Экипаж, решающий задачи дальнего похода, провел учения по защите отряда кораблей от средств воздушного нападения. Учения проведены при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки с условным поражением.... пресс-служба Северного флота

В учебно-тренировочный комплекс военнослужащие завели три цели, которые подлетали к кораблю с разных направлений и различных высот. По ним специалисты условно отработали зенитным ракетным комплексом "Полимент - Редут", а также универсальной артиллерийской установкой А192М, зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Палаш". При этом боевой расчет командного пункта противовоздушной обороны страны выполнил ряд контрольных нормативов, живая сила постов обнаружения, радиоэлектронного и зенитно-огневого поражения провели выдачу и прием целеуказания, отработали алгоритм использование оружия самообороны на корабле.

Группировка войск "Днепр" нанесла поражение трем украинским бригадам.

Фото и видео: Минобороны России