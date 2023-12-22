Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции на Ореховском направлении осуществляла огневое поражение Вооруженных сил Украины, а также вела оборону левого берега реки Днепр, наносила сосредоточенные удары по объектам, технике и артиллерии армии противника, размещенным на правом берегу Херсонской области. Дополнительно военнослужащие успешно противостояли разведывательными и ударными беспилотникам ВСУ. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 23 мая поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.

Огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 65-й механизированной бригады, 126-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Новоандреевки, Ивановки и Тягинки. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Офицкер добавил, что армия киевского режима лишилась до 35 человек живой силы убитыми и ранеными, семи автомобилей, двух 155-миллиметровых гаубиц М777 американского производства, 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б", 152-миллиметровой гаубицы Д-20, 45 боевых бронированных машин и восьми единиц автомобильной техники.

Артиллерия поддержала наступление мотострелков на Авдеевском направлении.

Фото и видео: Минобороны России