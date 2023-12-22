"Центр" выполнил боевую задачу на СВО.

Российские военнослужащие из артиллерийского подразделения "Центральной" группировки войск поддержали наступление мотострелков, подавив огневые точки и не допустив ротацию подразделений Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Такие сведения журналистам предоставили сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что координаты объектов противников были получены при поддержке разведки.

Расчеты САУ 2С19 "Мста-С" прибыли на огневую позицию, навели боевые машины на цель и выстрелами 152-мм осколочно-фугасных боеприпасов подавили огневые точки, замаскированные в лесополосе на маршруте наступления штурмовых отрядов. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве заметили, что нанесено поражение группе ВСУ, занявшей оборону на опорном пункте. Корректировку огня и контроль поражения целей выполнили операторы беспилотников "Орлан-30". Военнослужащие отметили, что действия артиллерии не позволяют армии киевского режима перебрасывать резервовы, а также поддерживают наступления со стороны российских мотострелковых подразделений.

ВС РФ сорвали попытки ВСУ усилить передовые позиции в зоне группировки "Восток".

Фото и видео: Минобороны России