Александр Гордеев рассказал о работе "Востока" на СВО.

Представители российской "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции продолжают выполнять боевые задачи командования. Такое заявление журналистам сделал во время регулярного брифинга от 23 мая руководитель пресс-службы "Востока" Александр Гордеев. Офицер заметил, что военнослужащим удалось сорвать попытки Вооруженных сил Украины усилить собственные передовые позиции в районах населенных пунктов Дорожнянки, Чаривное и Луговское.

Сорвали попытки усиления передовых позиций в районах Дорожнянки, Чаривного и Луговского. Александр Гордеев, пресс-секретарь "Востока"

В профильном вендомстве ранее напомнили о том, что за минувшие сутки "Востоку" удалось занять более выгодные рубежи, а также отразить контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады армии киевского режима, размещенной в районе населенного пункта Владимировка на территории Донецкой Народной Республики. ВСУ за сутки лишились до 125 человек живой силы ранеными и убитыми.

МО сообщило об уничтожении украинского БПЛА "Стрелой" на херсонском направлении.

Фото и видео: Минобороны России