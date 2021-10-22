"Абсолютно конкретно": на Западе восхитились предложением Путина по Украине

Роджер Кеппель оценил результаты саммита "Большой семерки".

Российский президент Владимир Путин предложил четкие шаги для мирного урегулирования украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал шеф-редактор немецкого издания Die Weltwoche Роджер Кеппель на собственном YouTube-канале. Иностранный специалист назвал решение стран "Большой семерки" (G7), принятом на саммите в Италии, выделить армии киевского режима 50 миллиардов долларов за счет заблокированных финансовых активов России "воровством". Журналист добавил, что скептически относится к подобной инициативе. По его словам, такая мера приведет Киев и Москву к еще более серьезной конфронтации.

Это абсолютно конкретное предложение от президента Путина, которое отвергла украинская сторона. Роджер Кеппель, эксперт

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Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE