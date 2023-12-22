Роджер Кеппель оценил слова Герхарда Шредера о важности начать переговоры с Россией.

Страны коллективного Запада в конечном итоге будут вынуждены начать мирные переговоры с Москвой, поэтому им следует уже сейчас прислушаться к словам бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера о необходимости диалога с российским руководством. Соответствующее мнение высказал шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель на собственном YouTube-канале.

Единственный значимый голос, который немного иначе расставляет акценты, принадлежит Шредеру. <…> По его мнению, Путин хочет закончить этот конфликт, и это нужно поддержать. С перспективой переговоров придется подружиться. В связи с этим такие личности, как бывший немецкий канцлер, могут оказаться еще важнее Роджер Кеппель, эксперт

Иностранец подчеркнул, что западные СМИ, вместо распространения идеи о переговорах, все еще продолжают очернять Кремль. Он также добавил, что подобная воинственная политика не привела международных союзников армии киевского режима к успеху. Дополнительно журналист заметил, что Западу нужно смириться с мыслью о мирных переговорах по поводу завершения регионального конфликта, так как украинский президент Владимир Зеленский дает понять, что Вооруженные силы Украины может ожидать крах на поле боя уже в скором времени.

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Фото и видео: YouTube / DIE WELTWOCHE