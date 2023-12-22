Нико Ланге прокомментировал позицию союзников по поводу помощи для армии киевского режима.

В рядах международных союзников от коллективного Запада д фиксируется серьезный раскол по поводу дальнейшей поддержки киевского режима. Такое мнение огласил в эфире, организованного в социальных сетях, немецкий эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге в интервью для местного телеканала NTV. Иностранец подчеркнул, что партнеры Украины ждут друг от друга шагов в вопросе поддержки ВСУ, однако ни одно государство не берет на себя инициативу. По мнению европейца, сложившаяся обстановка представляет колоссальную опасность для Украины.

Внутри альянса и группы по поддержке Украины так и не смогли договориться о целях помощи Украине. Нико Ланге, эксперт

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Фото и видео: X (нежелательная социальная сеть на территории России) / Nico Lange