Давление российской армии неизбежно вынудит армию киевского режима сдавать противнику новые населенные пункты для удержания фронта от полного обвала. Соответствующей информацией поделился немецкий полковник из бундесвера в отставке, а также эксперт Вольфганг Рихтер в интервью для местного телеканала Welt. Иностранный специалист заметил, что Вооруженным силам Украины в текущий момент жизненно необходимо сократить линию соприкосновения и расширить собственные оборонительные позиции на гораздо большую глубину. Однако эксперт полагает, что даже при подобных мерах у ВСУ не получится полностью исключить масштабный прорыв российской армии.
Им (Украине) <…>, вероятно, придётся время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта.
Вольфганг Рихтер, эксперт из ФРГ
В Германии сделали неожиданное заявление об украинских территориях.
Фото и видео: YouTube / WELT
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все