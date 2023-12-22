Вольфганг Рихтер выразил свои опасения по положению ВСУ на фронте.

Давление российской армии неизбежно вынудит армию киевского режима сдавать противнику новые населенные пункты для удержания фронта от полного обвала. Соответствующей информацией поделился немецкий полковник из бундесвера в отставке, а также эксперт Вольфганг Рихтер в интервью для местного телеканала Welt. Иностранный специалист заметил, что Вооруженным силам Украины в текущий момент жизненно необходимо сократить линию соприкосновения и расширить собственные оборонительные позиции на гораздо большую глубину. Однако эксперт полагает, что даже при подобных мерах у ВСУ не получится полностью исключить масштабный прорыв российской армии.

Им (Украине) <…>, вероятно, придётся время от времени сдавать отдельные города, чтобы избежать опасности прорыва фронта. Вольфганг Рихтер, эксперт из ФРГ

В Германии сделали неожиданное заявление об украинских территориях.

Фото и видео: YouTube / WELT