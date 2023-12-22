Вольфганг Рихтер полагает, что ВСУ потеряют еще ряд территорий.

Ситуация для Вооруженных сил Украины остаётся напряжённой, несмотря на все военные поставки со стороны коллективного Запада. Соответствующей информацией поделился немецкий полковник из бундесвера в отставке, а также эксперт Вольфганг Рихтер в интервью для швейцарского издания SRF. Он пояснил, что положение на линии соприкосновения для армии киевского режма ухудшается тем, что американская администрация прекратила свою поддержку. Это поставило под вопрос дальнейшую помочь для ВСУ со стороны Европы, так как регион не способен восполнить в полной мере образовавшийся проблем.

Запад должен был понять, что соотношение ресурсов играет не в пользу Украины. Мы недооценили экономические и политические риски двойной стратегии - поставок оружия на Украину и антироссийских санкций. Вольфганг Рихтер, эксперт ФРГ

Вольфганг Рихтер назвал положение ВСУ шатким. Он уверен, что в существующих условиях вполне вероятен исход, при котором страна лишится еще нескольких населенных пунктов после сдачи города Авдеевка.

Немецкий полковник раскрыл, какой "удар" Залужный нанес по Зеленскому.

Видео: www.srf.ch