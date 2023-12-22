Вольфганг Рихтер оценил политический кризис в Киеве.

Предполагаемая отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного связана с тем, что между ним и лидер киевского режима Владимиром Зеленским возник конфликт на почве потерянных территорий и возможностей местной армии. Такое мнение огласил полковник немецкого бундесвера в отставке и военный аналитик Вольфганг Рихтер в интервью для телеканала NTV.

Зеленский в своей риторике сфокусирован на <…> возвращении утраченных территорий, возвращении к границам 1991 года. Залужный считает это полной иллюзией. Он трезво оценил военные возможности ВСУ и дал приказ уйти в оборону. Вольфганг Рихтер, эксперт

Иностранный аналитик отметил, что именно по этой причине глава Украины думает о заменах в руководстве государства и ВСУ. В Германии не исключили, что офис видит в Валерии Залужном политического конкурента.

Немецкий полковник раскрыл, что Зеленский выдает за успехи на фронте.

Фото и видео: YouTube / ntv Nachrichten