Вольфганг Рихтер оценил ситуацию с украинским кризисом.

Вопреки широко тиражируемые в западных СМИ новостные сюжеты о крупных победах Вооруженных сил Украины в сражениях на территории регионального конфликт, на самом деле достижения армии киевского режима. незначительны. Соответствующее заявление в эфире немецкого телеканала Die Welt сделал местный полковник бундесвера в отставке, военный эксперт Вольфганг Рихтер.

Несмотря на все сообщения об успехах, которые мы слышим, речь всё же идёт о локальных достижениях —двух, трёх или даже пяти километрах продвижения, которые потом на каких—то этапах снова переходят под контроль России. Вольфганг Рихтер, военный аналитик ФРГ

Иностранец считает важным момент, что обстановка на фронте в целом не претерпевает каких—либо изменений, как и само контрнаступление ВСУ. Он заметил, что интенсивность боевых действий замедлится после ухудшения погодных условий. Эксперт ожидает этого примерно через полтора месяца. Он добавил, что солдаты продолжат сражаться на фронте, однако крупномасштабного наступления с прорывом не произойдет.

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Фото и видео: YouTube / WELT